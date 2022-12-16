الكويت و«الصحة العالمية» تبحثان مسودة أول اتفاقية دولية ملزمة بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية

(كونا) – بحثت الكويت ومنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة مسودة مشروع أول اتفاقية دولية ملزمة قانونا بشأن الوقاية من أي جائحة مستقبلية والتأهب والاستجابة لها على أساس مبادئ الإنصاف والتضامن.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس غيبريسوس بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية.

وقال السفير الهين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء إن المباحثات تناولت وجهة نظر منظمة الصحة العالمية في مسودة مشروع الاتفاقية وذلك في إطار تطبيق الدروس المستفادة من جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأشاد بجهود منظمة الصحة العالمية مشيراً إلى أن لها دورا فعالا للغاية في تسليط الضوء على العديد من المشكلات المرتبطة بالنظم الصحية واهمية التأهب لأي جائحة أو حالات طارئة أينما كانت حول العالم وهو جهد يشاد به.

وأعرب السفير الهين عن حرص دولة الكويت على تعزيز علاقاتها المتميزة مع منظمة الصحة العالمية بما ينعكس إيجابيا على تطوير المنظومة الصحية الكويتية لتكون على أهبة الاستعداد دائما لأي حالات صحية طارئة ذلك لأن العالم اصبح قرية صغيرة وقد أدت التغيرات المناخية السلبية الى ظهور تحديات صحية جديدة يجب على الدول التأهب لها بالتعاون مع المنظمة.

ومن جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأداء المنظومة الصحية بدولة الكويت لا سيما اثناء جائحة (كوفيد 19) وما بعدها.