سفير الكويت لدى الدوحة: قطر نظمت أكثر المونديالات إبهارا في التاريخ

• النجاح القطري رفع هامات العرب بين الأمم

• العالم أجمع يشهد مسيرة التطور والتنمية في قطر بفضل قيادتها الحكيمة

شدد السفير الكويتي لدى قطر خالد المطيري، أن تزامن احتفال دولة قطر باليوم الوطني مع نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يقدم صورة مشرقة ومشرفة عما تمتاز به القيادة القطرية من حكمة وبعد نظر، مؤكدا أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام يعد أكثر إبهارا وتميزا لما له من أثر على شعوب العالم أجمع بمشاركتهم الفرح والاحتفالات بهذه المناسبة.

وأشار المطيري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن الاحتفالات باليوم الوطني لدولة قطر بالتزامن مع بطولة كأس العالم ستكون مناسبة لمشاركة دول العالم وشعوبه المختلفة الشعب القطري في احتفالاته. وقال «بهاتين المناسبتين الهامتين اليوم الوطني وبطولة كأس العالم أبارك لدولة قطر حكومة وشعبا، متمنيا لها التوفيق والسداد على جميع الأصعدة».

وأكد السفير خالد المطيري أن شعار اليوم الوطني هذا العام «وحدتنا مصدر قوتنا» يحمل معاني سامية تعزز التآزر والتماسك وتبين التفاف الشعب كسور حصين حول الدولة، ويرمز إلى وحدة الشعوب، وأن الوحدة هي أساس القوة، وأن ذلك يجسد معاني التلاحم الراسخ بين القيادة والشعب في دولة قطر.

وثمن المطيري بهذه المناسبة التطور الذي تشهده قطر على كافة الأصعدة، وقال «إن العالم أجمع يشهد مسيرة التطور والتنمية في قطر بفضل قيادتها الحكيمة، وذلك في جميع المجالات مع المحافظة على التقاليد، مما يجعلنا نفخر ونرفع رؤوسنا عاليا بين الأمم كشعب خليجي واحد متكاتف ومتضامن».

وأضاف قائلا «نرى أن النجاح الباهر الذي تحققه دولة قطر في تنظيم أكثر المونديالات إبهارا في التاريخ هو ثمرة اجتهاد وتفان في العمل دام لسنوات من أجل أن يكون هذا المونديال ناجحا على جميع الأصعدة ومشرفا للقطريين والخليجيين ولكل العرب، ويرفع هاماتنا بين الأمم».

وأعرب عن تهانيه لدولة قطر ولكل من يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين على ما تحقق من إنجازات تجعل كل دولة خليجية وعربية تفخر بها، معبرا عن تمنياته بدوام الخير والأمان والازدهار لدولة قطر.

ونوه السفير الكويتي لدى الدولة، في هذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تجمع دولة قطر بدولة الكويت على جميع الأصعدة وفي شتى المجالات، سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين لما بينهما من وشائج القربى والمصير المشترك.

وأكد أن العلاقات بين الكويت وقطر وطيدة ومتجذرة تاريخيا، مع حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام والشراكة الثنائية على كافة المستويات.