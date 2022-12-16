كوريا الشمالية تعلن اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب العالي الدفع

(كونا) – أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة انها اختبرت بنجاح محركا يعمل بالوقود الصلب العالي الدفع في اطار تطويرها سلاحا استراتيجيا جديدا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية في تقرير لها ان (اكاديمية كوريا الشمالية لعلوم الدفاع) نجحت امس الخميس في اختبار الاطلاق الثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 140 طنا والذي يعد الأول من نوعه في البلاد من موقع (سوهاي) لاطلاق الأقمار الاصطناعية مضيفة “ان هذا الاختبار المهم قدم ضمانة علمية مؤكدة لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد آخر”.

ولفتت الوكالة الى ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اشرف بنفسه على الاختبار وأشاد بنجاح الاكاديمية “في حل مشكلة مهمة أخرى في تنفيذ المهام الخمس ذات الأولوية التي تواجه مجال الأسلحة الاستراتيجية في اطار الخطة الخمسية التي تم وضعها العام الماضي”.

كما أثنى في هذا المجال على العلماء والفنيين متوقعا تصنيع نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.

من جانبها ذكرت وكالة انباء (يونهاب) الكورية الجنوبية نقلا عن مراقبين كوريين جنوبيين قولهم “كان بإمكان بيونغ يانغ ان تختبر محرك الدفع العالي لتطوير تقنيات صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب”.

يذكر ان الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب تكون اسهل واسرع في الاطلاق من تلك التي تعتمد على السوائل التي اختبرتها كوريا الشمالية سابقا مما يجعل من الصعب على الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي اكتشافها.