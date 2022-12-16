«ليس لدنا وقت لنضيعه».. طوكيو تسن قانوناً يلزم تركيب الألواح الشمسية بجميع المنازل الجديدة 

سيتعين على جميع المنازل في العاصمة اليابانية تركيب الألواح الشمسية على الأبنية والمنازل الجديدة، ابتداء من أبريل 2025، بعد أن سن مجلس طوكيو التشريعي قانوناً محلياً يوجب على المواطنين سلوك هذا الاتجاه.

وطالب أعضاء المجلس الخميس، 50 شركة بناء، تجهيز منازل تصل مساحتها إلى 2000 متر مربع بمصادر طاقة متجددة، وبحسب التشريع الصادر يتوجب على هذه الشركات الكبرى تقديم تقارير سنوية تؤكد مدى امتثالها للقانون، وفقاً لـ «يورونيوز».

واعتبر مستشارو المدينة، أن هذه الخطوة تسمح للمدينة بالاتجاه نحو الطاقة الخضراء.

وسيكلف تركيب الألواح التي يبلغ وزنها 4 كيلووات حوالي 980 ألف ين أي (6725 يورو)، إلا أن الحكومة تعتبر أن هذا المبلغ سيتم تغطيته من خلال عائدات مبيعات الكهرباء في غضون 10 سنوات.

وعلى الشركات الإبلاغ أيضا عن كمية الطاقة التي يتم توليدها من الألواح الشمسية.

وتأمل طوكيو من خلال هذا التوجه خفض انبعاثاتها بشكل كبير في العقود المقبلة.

وتسعى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات العام 2000، وأن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.