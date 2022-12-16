ماسك يدافع عن قراره بتعليق حسابات صحفيين بارزين على «تويتر»

• الاتحاد الأوروبي يهدد بالعقوبات بعد «التعليق التعسفي»

(كونا) – برر مالك منصة (تويتر) إيلون ماسك، الجمعة، القرار الذي اتخذه مساء أمس الخميس بتعليق حسابات صحفيين بارزين في مجال التكنولوجيا على الموقع فاعتبر أنهم «انتهكوا سياسات» الخصوصية عبر تتبعه وتعريض عائلته للخطر.

وقال ماسك في تغريدة على (تويتر) «لقد تم تعليق (حساباتكم)» متهما إياهم بتتبعه.

وطال الحظر الذي فرضه ماسك صحفيين في (نيويورك تايمز) و(واشنطن بوست) و(سي إن إن) وغيرها من الوسائل الإعلامية الأمريكية البارزة معللا ذلك في سلسلة تغريدات قائلا «لا بأس بانتقادي طوال اليوم لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس مقبولا».

وأكد ماسك أن «الضوابط» التي طبقها على الصحفيين هي نفسها التي تسري على «أي شخص آخر» موضحا أن الحسابات ستبقى معلقة لمدة سبعة أيام.

على صعيد متصل هدد الاتحاد الأوروبي مالك «تويتر»بفرض عقوبات عليه بعد قيامه بتعليق حسابات عدد من الصحفيين.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون القيم والشفافية فيرا جوروفا في تغريدة على موقع (تويتر) إن «الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على (تويتر) مقلقة للغاية».

وذكرت جوروفا أن «القانون المتعلق بالخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية».

واعتبرت أنه «على إيلون ماسك أن يدرك ذلك» مشيرة إلى أن «هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا».