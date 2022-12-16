ماسك يعلق حسابات صحفيين على «تويتر» بزعم مشاركة معلومات خطيرة

علق موقع تويتر، حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد، إيلون ماسك، من بينهم صحفيون يعملون في “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”سي أن أن” و”فويس أوف أميركا” ومؤسسات أخرى، وفقا لأسوشيتد برس.

ولم تشرح الشركة للصحفيين سبب تعليق الحسابات، لكن ماسك اتهم الصحفيين بمشاركة معلومات خاصة حول مكان وجوده والتي وصفها بأنها “إحداثيات اغتيال بشكل أساسي”، ولم يقدم أي دليل على هذا الادعاء، وفقا للوكالة.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور.

وأدى ذلك أيضا إلى تغيير تويتر قواعده لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.

وكان العديد من الصحفيين الذين تم إيقاف حساباتهم، الخميس، يكتبون عن تلك السياسة الجديدة والأسباب المنطقية لماسك لفرضها، والتي تضمنت مزاعمه حول حادثة مطاردة قال إنها أثرت على أسرته، الثلاثاء، في لوس أنجلوس.

وقال ماسك في تغريدة، الخميس: “تنطبق نفس القواعد على الصحفيين كما تنطبق على أي شخص آخر”. وأضاف لاحقا: “انتقادي طوال اليوم أمر جيد تماما، لكن الاستقصاء عن موقعي في الوقت الفعلي وتعريض عائلتي للخطر ليس كذلك”.