دوليات

ملك الأردن: التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة

منذ ساعتين
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• مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

• لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية

(بترا) – شدد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.

وعبّر الملك، خلال زيارته لبيت العزاء في نائب مدير شرطة محافظة معان، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا «هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء».

وشدد على «أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين».

وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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