إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم قبل يوم من زيارة وفد الوكالة الذرية

• الطاقة الذرية الإيرانية: نسبة التخصيب بلغت 60%

• نواصل أبحاث استكمال الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي

(كونا) – أعلنت إيران اليوم السبت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وذلك قبل يوم من زيارة مقررة لوفد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالملف النووي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله خلال اجتماعه مع أعضاء نواب البرلمان الإيراني إنه «تم تنفيذ قانون العمل الاستراتيجي لتطوير الصناعة النووية بشكل جيد وأدى تطبيقه إلى رفع مستوى التخصيب بمقدار أكثر من ضعف تاريخ الصناعة النووية في البلاد».

وأشار إلى انه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد «وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة».

وعلى صعيد متصل قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريح مماثل ان «نسبة تخصيب اليورانيوم في البلاد بلغت بشكل رسمي 60 بالمئة في حين تتواصل مسيرة التنمية والأبحاث واستكمال الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي بأفضل شكل». وكان البرلمان الإيراني صادق مطلع ديسمبر من العام الماضي على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم بدرجة 20 بالمئة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي (4+1) تعهداتها الكاملة حيال الاتفاق. وجرى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة التي عرفت باسم (الاتفاق النووي) في النمسا عام 2015 بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين إلا أن الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب انسحبت من الخطة في مايو 2018 وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.

واستؤنفت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا في أبريل 2021 بمشاركة الأطراف المتبقية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي يعمل منسقا للمفاوضات.

ومن المقرر أن يصل وفد من مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران غدا الأحد للقاء المسؤولين الإيرانيين المعنيين بالملف النووي. وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر الشهر الماضي قرارا يطالب إيران بالتعاون على نحو عاجل مع تحقيق الوكالة في آثار لليورانيوم تم العثور عليها في 3 مواقع غير معلنة.