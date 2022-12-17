«التايمز»: الحديث عن فوز أوكرانيا في الحرب.. سابق لأوانه 

(د ب أ) – عرضت صحيفة “تايمز” البريطانية في افتتاحية عددها اليوم السبت للحرب في أوكرانيا.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن “الحرب في أوكرانيا تمر بمرحلة حرجة حيث من المتوقع شن هجوم روسي كبير في الأسابيع المقبلة”.

وأضافت الصحيفة أن ” القيادة العسكرية الأوكرانية تبذل الجهود للحصول على ما يكفي من الأسلحة، وأنظمة الدفاع الجوي، للصمود أمام التكتيكات الروسية التي زادت تصميماً وانضباطاً في الوقت الراهن”.

ورأت “تايمز” أن أوكرانيا تمكنت، حتى وقت قريب، من استعادة مدن مهمة، وأجزاء من البلاد عن طريق المفاجأة، والخداع، والتكتيكات المرنة، والروح المعنوية، لكنها رأت أيضاً أن الحديث في الغرب عن قرب أوكرانيا من تحقيق انتصار، أمر سابق لأوانه.

وقالت الصحيفة إنه لابد الآن أن يقدم الغرب لأوكرانيا أقصى قدر من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، مشيرة إلى أن الأوكرانيين لا يحتاجون إلى دروس عن الاستعداد لتقديم حلول توافقية ومفاوضات، لافتة إلى أنه يجب أولاً أن يتأكدوا من قدرتهم على صد الهجوم الروسي القادم.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن “الأوكرانيين في حاجة إلى مولدات كهربائية ومعدات لإصلاح شبكات الكهرباء وصواريخ”.