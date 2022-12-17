«التربية»: انطلاق اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر والحادي عشر.. غداً

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة عن بدء اختبارات الفترة الدراسية الأولى من العام الدراسي 2022-2023 لطلاب وطالبات الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي في جميع المناطق التعليمية والبالغ عددهم 85937 طالباً وطالبة في التعليم العام والخاص بالإضافة إلى التربية الخاصة، غداً الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري.

حيث أوضح الوهيدة أن طلاب الصف العاشر البالغ عددهم 44717، منهم 22975 طالباً و21742 طالبة، سيؤدون اختبار مادة الفيزياء، أما طلاب القسم الأدبي من الصف الحادي عشر والبالغ عددهم 14387، منهم 7375 طالباً و7012 طالبة سيؤدون اختبار مادة مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد، كما سيؤدي طلاب القسم العلمي البالغ عددهم 26833 متعلماً، منهم 13851 طالباً و12982 طالبة اختبار مادة الرياضيات.

وأشار الوهيدة أن لجان اختبارات التربية الخاصة ستستقبل طلاب الصف العاشر البالغ عددهم 9699 طالباً وطالبة، كما سيتوجه طلاب الصف الحادي عشر، والذي يبلغ عددهم 8247 طالباً وطالبة إلى لجان الاختبارات، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 1935 طالباً وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 6312 طالباً وطالبة، كما ستستقبل لجان اختبارات التربية الخاصة 60 طالباً وطالبة من طلاب الصف العاشر، و86 طالباً وطالبة من طلاب الصف الحادي عشر ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 50 طالباً وطالبة، وعدد طلاب القسم العلمي 36 طالباً وطالبة.

كما نوه الوهيدة إلى أن اختبارات الصف الثاني عشر ستنطلق في الرابع من شهر يناير المقبل، وسيتوجه 45384 طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر من التعليم العام والتعليم الخاص والتعليم الديني والتربية الخاصة، لأداء الاختبارات، منهم 35809 طلاب وطالبات من التعليم العام و8409 من التعليم الخاص و1075 طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر للتعليم الديني و91 طالباً وطالبة من طلاب الصف الثاني عشر للتربية الخاصة.

وأضاف الوهيدة أن الوزارة تسعى بكل كوادرها إلى توفير بيئة سليمة للطلبة والطالبات خلال فترة أدائهم للاختبارات، سائلين الله لهم التوفيق والنجاح.