«التقدم العلمي»: الأسبوع الثالث من شهر العلوم يحتفي باللغة العربية والتكنولوجيا الخضراء وعلوم المواطن

(كونا) – قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن مراكزها ستنظم في الأسبوع الثالث من (شهر العلوم في الكويت) ما بين 18 و24 ديسمبر الحالي فعاليات وورش عمل متعددة في (المركز العلمي) وذلك احتفاء باليوم العالمي للغة العربية والتكنولوجيا الخضراء وعلوم المواطن.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي، السبت، إن الفعاليات تتضمن تطبيقات التكنولوجيا ومهارات التدريس للقرن ال21 في تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية وتركز على تعليم الأطفال مهاراتها إضافة إلى تعليم أولياء الأمور هذه المهارات لتطبيقها على أطفالهم.

وأوضحت أن هذه الفعاليات ينظمها (المركز العلمي) و(التقدم العلمي للنشر) وهما من مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع (ألف بي) مشيرة إلى أنه ستقدم فيه منهجا معتمدا من بيرسون (Pearson Assured) وهي جهة عالمية تضمن جودة برامج التعليم أو التدريب.

وبينت أن المنهج معد باحتراف عال من قبل خبراء متخصصين في تعليم اللغة العربية بهدف الحصول على أفضل تجربة تعليمية عبر الإنترنت موضحة انه يتكون من 206 دروس مقسمة إلى 10 مستويات تعلم القراءة والكتابة وفهم اللغة العربية والتحدث بها بكفاءة عالية.

وأفادت بأنها سيستضيف مجموعة من السيارات الهجينة الجديدة من فئة السيارات الصديقة للبيئة التي تعتمد على الكهرباء لاسيما أنها تساعد على تقليل انبعاثات الغازات والمواد الكيميائية الضارة بالبيئة.

ولفتت إلى أن الاسبوع الثالث يتضمن أيضا تقديم طالبات من فريق (صائدو الكويكبات) الذي يسهم في اكتشاف الكويكبات من خلال تصنيف البيانات الفلكية بالتعاون مع المراصد العالمية.

وقالت إن هذه الفعالية تهدف إلى خلق قاعدة واسعة من الجمهور المشارك في المساعي العلمية من خلال المشاركة في برنامج وأنشطة علوم المواطن إذ يقوم فيها بتحليل البيانات لصالح المؤسسات العلمية.