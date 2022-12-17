محليات

«الداخلية»: ضبط متسلل دخل البلاد بصورة غير شرعية

منذ ساعة واحدة
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• القبض على 119 شخصاً و20 مركبة مطلوبين 

• إحالة 31 شخصاً لمكافحة المخدرات

بمشاركة جميع إدارات الإدارة العامة لشرطة النجدة في جميع المحافظات تم تنفيذ الحملات الأمنية والمرورية في جميع المحافظات بالبلاد لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، حيث سجلت الإحصائية الأسبوعية للحملات عن ضبط متسلل دخل البلاد بصورة غير شرعية و3 مطلوبين جنائياً وضبط 45 شخص إنتهاء إقامة وتسجيل 1326 مخالفة مرورية أبرزها 95 مخالفة قيادة مركبة صادر منها أصوات مزعجة و5 مخالفات الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين وحجز مركبتين في كراج الحجز، وذلك خلال الفترة من 10 – 16 ديسمبر الجاري.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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