السابع عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – السابع عشر من ديسمبر..

1967 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي للكويت بمسافة 12 ميلا تبدأ من خطوط القاعدة الخاصة بالبر الرئيس والجزر الكويتية واعتبر جون الكويت مياها داخلية بحتة.

1967 – أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين الكويت والمملكة العربية السعودية المعتمدة من اللجنة الفنية الثنائية المشتركة في محضرها الموقع في الكويت بتاريخ 27 يونيو 1966.

1980 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسوما بالقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة حيث قسمت الكويت إلى 25 دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس.

1995 – بنك التسليف والادخار يقرر وقف نشاط الادخار بأشكاله كافة ووقف احتساب الفوائد على حسابات الادخار اعتبارا من نهاية يوم عمل 31 ديسمبر من العام نفسه.

1998 – النادي العربي لكرة القدم يحرز لقب البطولة الأولى لكأس المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي بفوزه على فريق نادي الكويت في المباراة النهائية.

2006 – وزير الإعلام محمد السنعوسي يقدم استقالته من منصبه قبل يوم واحد من مناقشة استجواب برلماني موجه إليه من النائب الدكتور فيصل المسلم وذلك – بحسب صحيفة الاستجواب – حول تعدي الوزير على الحريات التي كفلها الدستور وإخلاله بمبدأ التعاون بين السلطتين والقيام بمسؤوليات وزارته.

2009 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح مدينة صباح الأحمد البحرية في منطقة الخيران وقام بإطلاق مياه البحر في القنوات والممرات المائية للمرحلة الثالثة حيث تعد المدينة الأولى المتكاملة المرافق والخدمات التي أنجزها القطاع الخاص.

2010 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يقدم قرضا لبنين بقيمة 7ر3 مليون دينار للاسهام في تمويل مشروع تحسين شبكات الطرق.

2010 – لاعب نادي السالمية عبدالله المزين يتوج بطلا لمنافسات فردي بطولة الأندية العربية ال13 (للاسكواش) التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بعد تغلبه في اللقاء النهائي على لاعب من نادي مدينة الحسين الأردني بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

2016 – جمعية الهلال الأحمر الكويتي تدخل أول دفعة من مساعداتها إلى مدينة حلب السورية المنكوبة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر القطري.

الوفيات: 1979 – الفنان عوض الدوخي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 47 عاما وهو أحد أبرز المطربين الكويتيين إذ تميز عن غيره من الفنانين بالبحة الجميلة في صوته.

2002 – الشيخ ناصر سعود المحمد الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 80 عاما وهو أحد أبرز من ساهم في إظهار الوجه التجاري لمنطقة السالمية حيث ترأس مجلس حي المنطقة ورعى النشاطات الاجتماعية والخدمية في هذه المنطقة وتقلد منصب رئيس الاتحاد الكويتي لملاك العقارات التجارية والاستثمارية واتصف الشيخ ناصر برعايته للأعمال الخيرية والمساهمة فيها.

2010 – رجل الأعمال وائل جاسم الصقر ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 64 عاما وهو وجه بارز في ميدان الاقتصاد والأعمال والبيئة تولى مواقع عدة في حياته العملية منها رئيس لجنة رجال الأعمال الكويتية – اليابانية ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.