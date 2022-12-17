السفير نواف العنزي يقدّم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

(كونا) – قدّم السفير نواف العنزي أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي لرئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل.

وذكرت بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الاوروبي في بيان صحفي اليوم السبت، ان السفيرالعنزي نقل مساء امس الجمعة تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتحيات سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء للرئيس ميشيل.

وأعرب السفير العنزي بهذه المناسبة عن تطلعه الى العمل مع الجانب الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات بين الشعب الكويتي والشعوب الأوروبية.

ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الاوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي لدور دولة الكويت المحوري في المنطقة ودبلوماسية الوساطة ونهج الحوار الذي تنتهجه في التعامل مع مختلف القضايا والاحداث الدولية.

رافق السفير خلال مراسم تقديم اوراق اعتماده عضوا البعثة الدبلوماسية الكويتية في بروكسل نائب رئيس البعثة المستشار عبدالعزيز سعود القدفان والسكرتير الأول عماد الكندري.