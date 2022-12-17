القاصّة منيرة العيدان تقدّم فعالية القراءة العلمية للأطفال ضمن أنشطة «شهر العلوم»

ضمن فعاليات «شهر العلوم في الكويت» الذي أطلقته مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هذا الشهر، تزامناً مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976، قدّمت القاصة الكويتية منيرة العيدان فعّالية خاصة للأطفال عن قراءة القصص العلمية.

وقالت العيدان إن تلك الفعّالية التي أقيمت خلال الأيام الثلاثة الماضية في المركز العلمي تحت عنوان «قراءة قصة مع أبلة منيرة»، تضمنت قراءة عدد من القصص العلمية المتميزة تناسب شريحة الأطفال واليافعين.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من هذه الفعالية التي تُقدّم بأسلوب مشوّق ومحبب لدى الأطفال واليافعين هو تعزيز الثقافة العلمية السليمة لديهم وتشجيعهم على الإقبال على القراءة وإثراء معرفتهم بالموضوعات العلمية.

وتابعت «القصص المقدمة مستوحاة من عدد من الكتب والموسوعات التي تصدرها (التقدم العلمي للنشر) وهي أحد المراكز العلمية التابعة للمؤسسة»، مشيرة إلى أهمية المطبوعات التي تصدرها على مدار العام وتخصص جزءا منها للأطفال والناشئة.

وتأتي هذه الفعّالية ضمن فعاليات «شهر العلوم» الذي يقام في المركز العلمي التابع للمؤسسة وأمكنة أخرى، وتشارك فيه مراكز المؤسسة وعدد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، يتضمن عدداً كبيراً من الفعاليات المتنوعة والموجهة إلى الأسرة والأطفال والناشئة.