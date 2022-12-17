الكويت تدين وتستنكر الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

• دعت إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه

• موقفنا مبدئي وثابت مناهض للعنف والإرهاب

(كونا) – ‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.