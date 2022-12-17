محليات

الكويت تدين وتستنكر الهجوم على قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

• دعت إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه

• موقفنا مبدئي وثابت مناهض للعنف والإرهاب

(كونا) – ‏أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، وأدى إلى مقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين.

ودعت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إلى فتح تحقيق حول ملابسات الهجوم ومحاسبة مرتكبيه.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الصحة»: إجراءات وقائية لمواجهة «الكوليرا» والتعامل مع أي حالة

أكتوبر 20, 2022

«الأرصاد»: طقس اليوم دافئ وغائم نهاراً.. مائل للبرودة ليلاً

منذ 3 أسابيع

«الداخلية» تحبط تهريب 131 كيلو من «الحشيش» إلى البلاد

أكتوبر 9, 2022

القوة البحرية تنفذ رماية بالذخيرة الحية الثلاثاء والأربعاء

سبتمبر 19, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى