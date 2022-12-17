الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات: 9 بالمئة فقط صوتوا في الانتخابات التشريعية

(كونا) – اعلن المتحدث الرسمي باسم (الهيئة التونسية المستقلة للانتخابات) محمد المنصري اليوم السبت أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز 9 بالمئة فقط قبل نصف ساعة من إغلاق مراكز الإقتراع أبوابها.

وقال المنصري في تصريح صحفي ان عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إإلى حدود الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس بلغ 804 آلاف ناخب من إجمالي أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجلين في السجل الانتخابي.

ورجح المتحدث ارتفاع نسبة التصويت بشكل طفيف في انتظار احتساب جميع الأصوات بعد إغلاق المراكز الانتخابية أبوابها بما فيها المراكز ذات التوقيت الاستثنائي (الثامنة مساء).

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء وانطلقت على اثر ذلك عمليات فرز الاصوات فيما اوضح المنصري ان 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية باعتبار أن فيها إما مرشح وحيد أو مرشحين اثنين حيث ستعلن الهيئة عنهما كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي حصلوا عليها.

ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية للدورة الأولى مبدئيا يوم 19 يناير المقبل ليتم بعد 15 يوما الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1058 مرشحا (936 رجلا و122 امرأة) للفوز ب 161 مقعدا بعد أن كان البرلمان يضم 217 مقعدا فيما يضم سجل الناخبين وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسعة ملايين و339 ألفا و756 ناخبا مسجلا داخل تونس وخارجها.