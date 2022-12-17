تركيا تعلن إحباط محاولة يونانية لعرقلة مهمة الناتو في إيجة

• مقاتلات تركية ردت على طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة للناتو في إيجة

(الأناضول) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، أن مقاتلاتها ردت على طائرات حربية يونانية حاولت عرقلة مهمة تدريب لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر إيجة.

وذكرت الدفاع التركية في منشور مدعّم بمشهد فيديو عبر تويتر أن مهمة تدريب الناتو NEXUS ACE اختتمت في بحر إيجة.

وأوضحت أن مقاتلات وطائرات تابعة لسلاح الجو التركي نفذت مع طائرة “أواكس” (إنذار مبكر) لحلف الناتو، مهمة NEXUS ACE في المجال الجوي الدولي لبحر إيجة، لأغراض التدريب المتبادل.

وأضافت أن طائرات يونانية حاولت عرقلة مهمة NEXUS ACE لحلف الناتو في المجال الجوي الدولي، حيث إن المهمة اختتمت بنجاح بعدما ردت مقاتلات تركية على الطائرات اليونانية.