توحيد الكندري: حريصون على التصدي بحزم لمهربي وتجار المخدرات

(كونا) – أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري حرص قيادة الوزارة على التصدي بكل قوة وحزم لمهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية الذين يستهدفون شباب ومقدرات الوطن بكل شراسة مع توجيه الضربات الاستباقية لهم.

وقال اللواء الكندري إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس «يضعان مكافحة المخدرات وحماية شبابنا من مخاطرها وأضرارها على رأس أولويات الوزارة».

وأضاف ان الوزارة في حربها على آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها تعمل على محورين رئيسين الأول يتمثل بالحد من عرض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والخمور عبر شن الحملات الأمنية الشاملة ضد مروجي ومهربي المواد المخدرة وتعقبهم ومطاردتهم وتقديمهم للعدالة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.

وأوضح ان المحور الآخر يتمثل في خفض الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك على المستوى المحلي من خلال التحصين الوقائي لأفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم إضافة الى توفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان.

وذكر ان الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تنفذ حملات إعلامية توعوية تثقيفية على مدار العام في كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لحماية فئات المجتمع وتحصينهم من آفة المخدرات.

وشدد اللواء الكندري على أن التصدي للمخدرات مسؤولية الجميع «الأمر الذي يستدعي تكامل وتضافر الجهود لمحاربة هذا الخطر الذي يداهم مجتمعنا»، مشددا على أنه «لن نسمح بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم».

وقال إن الجهود الأمنية مستمرة لمحاربة كل عمليات التهريب وضبط كل من تسول له نفسه جلب المواد المخدرة والاتجار بها وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفات المدمرة.

وافاد بأن الإدارة وضعت استراتيجية توعوية تثقيفية لطلاب المدارس والجامعات والمعاهد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي في مختلف المراحل الدراسية حيث تم تنفيذ 42 محاضرة في مدارس حكومية وخاصة اضافة الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة.

وأضاف أن الادارة أقامت أيضا 15 معرضاً خلال الفصل الدراسي الأول لعام (2022-2023) بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات.