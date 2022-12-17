توقيف 44 شخصاً شاركوا بأعمال شغب في الأردن

أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب التي إندلعت خلال الإحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات في المملكة، كما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان نشر اليوم السبت.

وقالت المديرية في بيانها إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقي القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، موضحة أنه ستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة.

وأضافت مديرية الأمن أنها كثفت إنتشارها الأمني في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين”. لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى تراجع ملحوظ في اعداد وحدة اعمال الشغب عن يوم الخميس لا سيّما في محافظات الجنوب.

وشهدت محافظات في جنوب الأردن منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.