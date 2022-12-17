صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضاً بـ 3 مليار دولار

• صرف فوري لشريحة أولى بـ 347 مليون دولار

• الدعم مُنح مقابل برنامج اقتصادي يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة، على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بـ 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.

وأعلن الصندوق اتفاقاً مبدئياً على القرض، في 27 أكتوبر الماضي.

وقال الصندوق إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى «الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو مستدام، وشامل يقوده القطاع الخاص».

ولفت صندوق النقد إلى أن من المتوقع أن تحصل مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.