اقتصاد

صندوق النقد الدولي يمنح مصر قرضاً بـ 3 مليار دولار

منذ 38 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

• صرف فوري لشريحة أولى بـ 347 مليون دولار

• الدعم مُنح مقابل برنامج اقتصادي يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة، على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بـ 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.

وأعلن الصندوق اتفاقاً مبدئياً على القرض، في 27 أكتوبر الماضي.

وقال الصندوق إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى «الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو مستدام، وشامل يقوده القطاع الخاص».

ولفت صندوق النقد إلى أن من المتوقع أن تحصل مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.

منذ 38 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.7 نقطة

منذ 3 أسابيع

السعودية: بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية.. باستثمار بـ50 مليار ريال

منذ أسبوعين

«الذهب» يتراجع من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

نوفمبر 7, 2022

البنوك اللبنانية تغلق أبوابها 3 أيام الأسبوع المقبل

سبتمبر 16, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى