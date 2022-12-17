مسؤول أممي يؤكد دعم الكويت للعمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة

(كونا) – أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن دعم دولة الكويت على مدى عقود للعمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أبوالحسن في بيان صحفي السبت أن دولة الكويت دعمت بسخاء العمليات الإنسانية للمنظمة في أفغانستان وأوكرانيا وباكستان للوصول إلى آلاف المهاجرين والنازحين داخليا.

وأوضح أن الكويت شاركت في مايو الماضي بالمنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مبينا أنه كان فرصة للاحتفال بالنجاحات ومناقشة التحديات التي واجهتها الدول في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة منذ اعتماده في عام 2018.

وأشار إلى التزام دولة الكويت بتحقيق أهداف الميثاق العالمي للهجرة تماشيا مع أولوياتها وسياساتها الوطنية.

وتحتفل المنظمة الدولية للهجرة في الكويت باليوم العالمي للمهاجرين من خلال تنظيم حدثين لعرض الأفلام للطلاب وذلك تحت مظلة مهرجان أفلام الهجرة العالمية لزيادة الوعي بالهجرة.

كما تدعم المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مبادرة حملة تبرع بالدم التي ينفذها متطوعون ومنظمات المجتمع المدني بهدف تشجيع المهاجرين على التبرع لبنك الدم الوطني لمساعدة المرضى المحتاجين لعمليات نقل الدم.

يذكر أنه في 18 ديسمبر من كل عام يتم الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين من قبل الأمم المتحدة وذلك اعترافا وتقديرا بإسهامات المهاجرين في جميع أنحاء العالم.