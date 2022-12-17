هولندا تبدأ في إنتاج أول سيارة كهروشمسية في العالم

• يمكن قيادتها على مدار أشهر دون ‏الحاجة لإعادة شحن بطاريتها

• سعر السيارة يبدأ من 250 ألف يورو

أعلنت شركة ‏Lightyear‏ الهولندية الناشئة عن البدء في إنتاج أول سيارة في العالم ‏تعمل بكهرباء ناتجة من الطاقة الشمسية، والتي يمكن قيادتها على مدار أشهر دون ‏الحاجة لإعادة شحن بطاريتها.‏

وكشفت الشركة عن إطلاق إشارة البدء في إنتاج السيارة الكهربائية ‏Lightyear 0‎‏ ‏التي تعمل بطاريتها بكهرباء ناتجة من خلايا شمسية.‏

وأعلى السقف، يتم التقاط أشعة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية للحفاظ على ‏توفير الكهرباء لبطارية سعة 60 كيلو واط في الساعة مشحونة، وفقاً لـ «CNBC عربية».‏

وتقول الشركة إن الخلايا الشمسية يمكنها توفير الطاقة الكهربائية لقيادة السيارة ‏لمسافة 44 ميلاً في اليوم الواحد.‏

ربما لا يبدو ذلك مسافة طويلة، لكن الشركة تقيس هذا معايير القيادة في هولندا ‏مشيرة إلى أن قائدي السيارات الذين يقودون مركباتهم لهذه المسافة كل يوم يمكنهم ‏الاستمرار في قيادة السيارة الكهروشمسية لشهرين في الصيف قبل الحاجة لإعادة ‏شحنها مرة أخرى.‏

ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة السيدان ‏Lightyear 0‎‏ من 250 ألف يورو ‏‏(حوالي 262 ألف دولار).‏