هولندا تبدأ في إنتاج أول سيارة كهروشمسية في العالم

• يمكن قيادتها على مدار أشهر دون الحاجة لإعادة شحن بطاريتها
• سعر السيارة يبدأ من 250 ألف يورو
أعلنت شركة Lightyear الهولندية الناشئة عن البدء في إنتاج أول سيارة في العالم تعمل بكهرباء ناتجة من الطاقة الشمسية، والتي يمكن قيادتها على مدار أشهر دون الحاجة لإعادة شحن بطاريتها.
وكشفت الشركة عن إطلاق إشارة البدء في إنتاج السيارة الكهربائية Lightyear 0 التي تعمل بطاريتها بكهرباء ناتجة من خلايا شمسية.
وأعلى السقف، يتم التقاط أشعة الشمسية وتحويلها إلى طاقة كهربائية للحفاظ على توفير الكهرباء لبطارية سعة 60 كيلو واط في الساعة مشحونة، وفقاً لـ «CNBC عربية».
وتقول الشركة إن الخلايا الشمسية يمكنها توفير الطاقة الكهربائية لقيادة السيارة لمسافة 44 ميلاً في اليوم الواحد.
ربما لا يبدو ذلك مسافة طويلة، لكن الشركة تقيس هذا معايير القيادة في هولندا مشيرة إلى أن قائدي السيارات الذين يقودون مركباتهم لهذه المسافة كل يوم يمكنهم الاستمرار في قيادة السيارة الكهروشمسية لشهرين في الصيف قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة السيدان Lightyear 0 من 250 ألف يورو (حوالي 262 ألف دولار).