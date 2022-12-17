وزير التربية: تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة لأداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى التي تنطلق غداً

• تسخير كافة الامكانات لتجهيز لجان الاختبارات والتأكد من عملية الاختبار بكل سلاسة ويسر

(كونا) – أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني حرص الوزارة بكافة قطاعاتها على تهيئة الاجواء المناسبة للطلبة والطالبات لاداء اختبارات الفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي (2023-2022).

وأضاف العدواني في بيان صحفي أن اختبارات طلبة وطالبات الصف العاشر والصف الحادي عشر بقسمية العلمي والادبي تبدأ غدا فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر في الرابع من يناير المقبل مشيرا إلى الحرص على تسخير كافة الامكانات لتجهيز لجان الاختبارات والتأكد من عملية الاختبار بكل سلاسة ويسر.

وحث الطلبة والطالبات على ضرورة الاجتهاد والتركيز والمثابرة وأن يكونوا واثقين بقدراتهم مبتعدين عن كل ما من شأنه أن يشتت انتباههم ويثير قلقهم خلال فترة الاختبارات حتى يحققوا هدفهم في الحصول على أعلى مراتب الإنجاز والنجاح خلال مسيرتهم العلمية.

وأشاد بالجهود المبذولة والاستعدادات التي قامت بها كافة قطاعات الوزارة التربية لتهيئة بيئة سليمة للطلبة والطالبات وضمان حسن سير عملية الاختبارات مؤكدا متابعته لكل ما يتعلق بالاختبارات عن كثب انطلاقا من حرصه وقيادات وزارة التربية على سلامة سير الاختبارات.