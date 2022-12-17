وزير النفط: تطبيق أفضل الوسائل في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة

• دعا إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات

• قام بجولة ميدانية في مصفاة الزور اطمأن خلالها على سير عملياتها الإنتاجية

هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا أسرة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) على تدشين المرحلة الأولى لمصفاة الزور وانطلاقة التشغيل التجاري وتصدير عدد من المنتجات عالمياً بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية.

وخلال زيارته للشركة، استمع الملا إلى شرح وحضر عرضاً مرئياً في شأن الخطط، كما اطلع الملا على إستراتيجية الشركة وآفاقها المستقبلية، إذ أكد دعمه لكل ما من شأنه تطوير إمكانات وقدرات الشركة وبقية شركات القطاع النفطي، لتمكينها من تنفيذ خططها ومشاريعها، داعياً إلى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وإكسابه المزيد من المهارات والقدرات التي تسهم في الارتقاء به، وخاصة برامج التدريب والتأهيل الحديثة.

وأكد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، معتبرا أن ذلك يعد أولوية كبرى، لارتباطه المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سلامة العاملين، وتأمين المنشآت النفطية، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها المحلية والخارجية.

وتوجّه الوزير بعد الاجتماع يرافقه قياديو القطاع والشركة إلى مجمع الزور النفطي، حيث قام بجولة ميدانية في مصفاة الزور، اطمأن خلالها على سير عملياتها الإنتاجية، والتقى بعدد من فريق تشغيل المصفاة وقدم الشكر الجزيل لهم على تفانيهم الدائم وجهودهم المخلصة، وشملت الزيارة جولة تفقدية في موقع الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز المسال.