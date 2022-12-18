محليات

«الإطفاء»: إنقاذ 10 أشخاص أثناء مكافحة حريق منزل في الظهر

منذ 18 دقيقة
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• بينهم نساء وأطفال.. ويوجد 4 إصابات بحالة اختناق

ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء صباح اليوم الأحد، من انقاذ 10 أشخاص كانوا محتجزين داخل منزل بمنطقة الظهر بعد اندلاع حريق بالدور الأول. 

وأوضحت «الإطفاء» بأن إدارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً يفيد بإندلاع حريق في منزل وبداخله أشخاص محتجزين وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المواد الخطرة والقرين، وعند الوصول تمكنت الفرقة من إخراج الأشخاص المحشورين وكان من بينهم نساء وأطفال ويوجد 4 إصابات بحالة اختناق تم تسليمهم للطوارئ الطبية، هذا وقد قامت الفرق بمكافحة الحريق واخماده.

منذ 18 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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