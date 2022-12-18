اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 بينما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.50 في المئة إلى مستوى 0.324 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.82 في المئة لمستوى 0.372 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.72 في المئة لمستوى 0.328 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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