«الصحة»: تحصيل رسوم لصرف الأدوية من غير الكويتيين.. اعتباراً من اليوم

• 5 دينار من صيدليات المستوصفات والمستشفيات.. و10 من صيدلية العيادات الخارجية

• إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية 2 دينار بالمستوصفات و 10 بلمستشفيات أو العيادات الخارجية

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بتحصيل رسوم لصرف الأدوية من المرضى غير الكويتيين والمسجلين في نظام الضمان الصحي.

وحدد القرار هذه الرسوم لتكون حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات» بقيمة 5 دينار كويتي، وفي حال صرفها من صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دينار كويتي، وبقيمة 10 دينار كويتي عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية، وذلك إلى جانب رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة 2 دينار كويتي عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية «المستوصفات»، و 10 دينار كويتي عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

هذا وتضمن القرار استمرار العمل بالقرارات الوزارية الخاصة بالإعفاء لبعض الفئات من رسوم الخدمات الصحية، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من تاريخه الأحد الموافق 18 ديسمبر لسنة 2022.