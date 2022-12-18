«النجاة الخيرية»: توزيع مساعدات على 3500 لاجئ سوري في لبنان

(كونا) – وزعت جمعية «النجاة الخيرية» الأحد، مساعدات على نحو 3500 لاجئ سوري في لبنان ضمن حملة «دفئاً وسلاماً» لتخفيف المعاناة على اللاجئين في فصل الشتاء.

وقال مدير الموارد والحملات في الجمعية عمر الشقراء ان المساعدات وزعت على اللاجئين السوريين في مخيمات «عرسال» شمال شرق لبنان وهي عبارة عن سلال غذائية ووقود للتدفئة وخيام للإيواء.

وقال إن «أيادي الخير الكويتية تسعى من خلال هذه التقديمات للمساهمة قدر الامكان في تحسين واقع الاف الأسر التي تواجه قسوة فصل الشتاء وعدم توفر وسائل التدفئة وقلة المواد الغذائية».

وأكد الشقراء حرص الجمعية على الإشراف الكامل على توزيع تبرعات أهل الكويت بما يعزز من العمل الإنساني وايصاله الى المحتاجين.

وتنشط المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية الكويتية في دعم صمود اللاجئين السوريين والفلسطينين والعائلات اللبنانبة المحتاجة على مدار السنة الا انها تكثف من دعمها في فصل الشتاء نظرا للظروف المناخية القاسية التي يتسم بها هذا الفصل في لبنان.