بريطانيا تستعين بالعسكريين لمواجهة إضراب سائقي سيارات الاسعاف

(كونا) – أكدت الحكومة البريطانية اليوم الاحد انها جهزت حوالي 1200 عسكري والفا من موظفي الخدمة المدنية لسد العجز المتوقع من اضراب سائقي سيارات الاسعاف ومساعديهم يومي 21 و 28 من الشهر الجاري.

وقال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي في تصريح صحفي ان الاستعانة بموظفين من قطاعات اخرى يهدف الى ضمان بقاء الخدمة مستمرة في قطاعات حيوية وفي فترة مهمة من العام.

ورفض باركلي الخوض في انتقادات المعارضة ونقابات العمال للجوء الحكومة للجيش مشيرا الى ان “الحكومة وجهت القوات المسلحة لخدمة الامة في هذا الظرف لان اولويتها هي الحفاظ على سلامة المرضى”.

وينتظر ان يبدأ اكثر من عشرة الاف من سائقي سيارات الاسعاف ومساعديهم يوم الاربعاء المقبل والذي يليه اضرابا شاملا فيما يسبقهم بيوم واحد اضراب الممرضين لليوم الثاني بعد اضراب يوم الخميس الماضي وهو ما سيتسبب في شلل شبه تام للمستشفيات.

ويعود سبب الاضرابات التي تشهدها بريطانيا في مختلف القطاعات ولاسيما النقل العام والبريد والموانئ الى خلافات بين النقابات والحكومة حول نسبة رفع الاجور.

وحين ترى النقابات انه على الحكومة رفع الاجور الى مستوى لايقل عن معدل التضخم حتى يمكن مسايرة غلاء المعيشة تؤكد الحكومة ان الاقتصاد المحلي لا يمكنه تحمل زيادات بحدود 12 بالمئة لملايين من الموظفين في مختلف القطاعات.