بلجيكا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران بسبب «خطر متزايد من الاعتقال التعسفي»

(كونا) – دعت بلجيكا اليوم الأحد رعاياها إلى مغادرة إيران «في أقرب وقت ممكن» قائلة إن هناك «خطرا متزايدا من الاعتقال التعسفي» في ضوء «التدهور» الحالي للوضع الأمني في جميع أنحاء إيران.

وقالت الخارجية البلجيكية في بيان إن «جميع الزائرين البلجيكيين ومنهم حاملو الجنسية المزدوجة عرضة لخطر التوقيف والاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة».

وأضافت «ينطبق هذا الخطر أيضا على الأشخاص الذين يزورون إيران من أجل السياحة.. احترام الحقوق الأساسية وسلامة الأفراد أمر ليس مضمونا في حالة التوقيف أو الاعتقال».

وأشارت إلى أن قدرة السفارة البلجيكية في طهران على توفير الحماية القنصلية للمواطنين الموقوفين أو المحتجزين في إيران «محدودة للغاية» لافتة إلى أنه لا يسمح بالزيارات القنصلية في حالة حاملي الجنسية المزدوجة في إيران التي لا تعترف بازدواج الجنسية.

وأوضحت «لذلك ينصح بشدة بعدم سفر المواطنين البلجيكيين بما في ذلك أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إلى إيران لأي سبب من الأسباب». وأضاف البيان «أن المواطنين البلجيكيين الموجودين حاليا في