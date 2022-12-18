بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 72.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 72.2 نقطة ليبلغ مستوى 7278.54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.98 في المئة.

وتم تداول 118.5 مليون سهم عبر 6923 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار «نحو 81.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31.19 نقطة ليبلغ مستوى 5622.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.55 في المئة من خلال تداول 72 مليون سهم عبر 2885 صفقة نقدية بقيمة 7.8 مليون دينار «نحو 23.6 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 89.2 نقطة ليبلغ مستوى 8087.52 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.09 في المئة من خلال تداول 46.4 مليون سهم عبر 4038 صفقة بقيمة 19.12 مليون دينار «نحو 57.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 57.8 نقطة ليبلغ مستوى 5746.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت واحد في المئة من خلال تداول 63 مليون سهم عبر 2123 صفقة نقدية بقيمة 6.8 مليون دينار «نحو 20.6 مليون دولار».

وكانت شركات «مدار» و«تحصيلات» و«سنرجي» و«أريد» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «الصفاة» و«وثاق» و«تنظيف» و«معادن» الأكثر انخفاضاً.