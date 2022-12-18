تأجيل الاجتماع الحكومي – النيابي.. حتى إشعار آخر 

تقرر تاجيل اجتماع الحكومي – النيابي الذي كان مقررا له غداً بين سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بمشاركة بعض الوزراء والنواب .

وذكرت مصادر أنه تم تأجيل الاجتماع إلى إشعار آخر ، للتباحث بشأن عدد من القضايا المشتركة وفقاً لـ«القبس» .

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان قد أخطر رسمياً رئيس مجلس الأمة رغبة رئيس الوزراء بلقاء السعدون ومن يراه من النواب يوم غد الإثنين بهدف التباحث في بعض القضايا التي تتشارك الحكومة مع أعضاء مجلس الأمة الاهتمام بها والحرص على تحقيقها في المرحلة المقبلة، لتعزيز أواصر التعاون بين السلطتين التشريعية .