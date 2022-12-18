دعوات للإفراج عن الممثلة الإيرانية الشهيرة ترانه عليدوستي

• عليدوستي أُعتقلت إثر احتجاجها على إعدام متظاهر شاب

• السلطات الإيرانية أعلنت توقيف مشاهير إثر نشر مواد تدعم الشغب

(أ ف ب) – تواجه إيران الأحد سلسلة دعوات من مشاهير ومجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان للافراج عن الممثلة والناشطة ترانة عليدوستي، أبرز شخصية أوقفت على ارتباط بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أشهر.

وأوقفت ترانه عليدوستي (38 عاما) وهي من أبرز وجوه السينما الإيرانية، السبت بسبب منشورات داعمة للاحتجاجات تندد خصوصا باعدام متظاهرين أو تظهر فيها وهي تخلع الحجاب.

تشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا اميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقتل في هذه الاحتجاجات مئات الأشخاص وأوقف الآلاف فيما اعدم شنقا رجلان على ارتباط بهذا الحراك.

وسبق أن اوقفت شخصيات إيرانية عدة بينهم ممثلون، لكن ترانه عليدوستي تتمتع بشهرة عالمية لمشاركتها في أفلام للمخرج أصغر فرهادي نالت جوائز عالمية منها “البائع” الذي حاز أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وتخوض عليدوستي غمار التمثيل منذ سن المراهقة وقد شاركت في فيلم “إخوة ليلى” للمخرج سعيد روستايي الذي عرض في مهرجان كان هذه السنة.

وكتبت زميلتها الإيرانية غولشيفته فراهاني التي بدأت مسيرتها في إيران قبل أن تغادرها عبر إنستغرام “ممثلة إيران الشجاعة اعتقلت”.

وأضافت تحت صورة لها مع عليدوستي أرفقتها بوسم #حرروا ترانه عليدوستي، “التقطت هذه الصورة في يوليو 2008 قبيل مغادرتي إيران نهائيا”.

وكتب كامرون بايلي مدير مهرجان تورنتو للفيلم في كندا “ترانة عليدوستي هي من أكثر الممثلات الموهوبات والمعروفات في إيران. أمل أن يفرج عنها قريبا لتستمر في تجسيد قوة السينما الإيرانية”.

وأشارت السلطات القضائية الإيرانية السبت إلى توقيف “مشاهير”، إثر “تعليقات لا أساس لها حول الأحداث الأخيرة ونشر مواد مستفزة تدعم أعمال الشغب في الشارع”.

وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية أن الممثلة أوقفت “لعجزها عن تقديم وثائق تدعم بعضا من ادعاءاتها”.