رفع أولوية التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله

• «السكنية»: حتى تاريخ 31 مارس 2005 وما قبل

• استقبال طلبات جنوب سعد العبدالله ابتداءً من الأحد المقبل

• عبر «سهل» أو الأفرع الخارجية صباحاً والمبنى الرئيسي مساءً

أعلنت نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فاطمة نقي عن رفع الأولوية التاريخية للتخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله حتى تاريخ 31 مارس 2005 وما قبل.

وأوضحت نقي للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 31 مارس 2005 وما قبل والراغبين في التخصيص على المشروع التقديم عبر تطبيق سهل الحكومي أو زيارة الأفرع الخارجية خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 مساء «مركز القرين- الافنيوز- برج التحرير- مركز الجهراء» أو المبنى الرئيسي خلال الفترة المسائية من الساعة 4 مساء حتى الساعة 7 مساء ابتداءً من يوم الاحد الموافق 25 ديسمبر 2022.

وأكدت المؤسسة بتواجد فريق من المؤسسة خاص بتطبيق سهل الحكومي في بهو المؤسسة بالمبنى الرئيسي للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر التطبيق خلال اوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً.