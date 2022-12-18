سفير بوتسوانا: الدور الانساني والإغاثي للكويت على الصعيد الدولي.. محل إشادة

(كونا) – أشاد سفير جمهورية بوتسوانا لدى البلاد أوغسطين نتشومي ماكنغوناتسوتلهي اليوم الأحد بالدور المميز والفعال لدولة الكويت في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيد الدولي.

وقال لماكنغوناتسوتلهي عقب اجتماعه مع نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي انور الحساوي ان زيارته للجمعية تأتي في إطار بحث التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالمساعدات الانسانية.

وثمن دور الكويت في تقديم المبادرات والمساعدات الانسانية للدول التي تتعرض لكوارث طبيعية مضيفا أن جهود الجمعية كبيرة وملموسة في مساعدة الشعوب المنكوبة فضلا عن إقامة المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمعات الفقيرة ومد يد العون لجميع المحتاجين.

بدوره أعرب الحساوي عن ترحيبه بزيارة السفير ماكنغوناتسوتلهي لمقر الجمعية للاطلاع على حجم المساعدات المقدمة للدولة الشقيقة والصديقة مؤكدا حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الانسان.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز جهود الجمعية وتوثيق الصلات والارتقاء بمجالات الشراكة مع الجهات المختصة بالشأن الإنساني لاسيما الصليب الأحمر في بوتسوانا.

واستعرض الحساوي أهم الأعمال والتحركات الانسانية الكويتية لإغاثة ومساعدة الدول في مجالات المساهمات الحكومية والمساعدات الانسانية والاغاثية والمساعدات الطبية.