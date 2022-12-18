سمو الأمير يهنئ أمير قطر بالنجاح الباهر والاستثنائي لكأس العالم 

• سموه: قطر مثّلت كافة الدول العربية خير تمثيل وأوجدت نموذجاً رفيع المستوى يصعب مضاهاته مستقبلاً

• أبرزت للعالم رسالة الإسلام والسلام وحضارة العرب

(كونا) – بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة النجاح الباهر والاستثنائي لبطولة كأس العالم (فيفا قطر 2022) والتي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022م بكل جدارة واقتدار وبصورة أبرزت للعالم بأسره رسالة الإسلام والسلام وحضارة العرب وعكست الوجه الحضاري المشرق للبلد الشقيق وما وصل إليه من نهضة عمرانية وتنموية شملت مختلف الميادين في ظل قيادة سموه الحكيمة والتي ارتقت بالمكانة الرفيعة لدولة قطر الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مشيدا سموه رعاه الله بما وفرته دولة قطر الشقيقة من استعدادات كبيرة وامكانيات متميزة وعالية المستوى في تنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي على أكمل وجه وما سخرته من جهود حثيثة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات المرافقة لهذه البطولة الكبرى والتي حظيت بثناء وإعجاب الجميع في كل أنحاء العالم وان دولة قطر قامت بتمثيل كافة الدول العربية خير تمثيل حيث أوجدت بعد هذه الاستضافة الناجحة نموذجا رفيع المستوى يصعب مضاهاته مستقبلا وارتقت بالمقاييس المطلوبة في كيفية تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

سائلا سموه رعاه الله المولى تعالى أن يديم على سموه وعلى سمو الأمير الوالد والأسرة الكريمة وافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم كل ما يتطلع إليه من تقدم ورقي وإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.