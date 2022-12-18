سمو الأمير يهنئ رئيس جمهورية الأرجنتين بمناسبة فوز بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 

(كونا) – بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 والتي أقيمت في دولة قطر الشقيقة.

معبرا سموه رعاه الله عن إشادته بالأداء الرفيع الذي قدمه المنتخب الأرجنتيني طوال مباريات البطولة والذي أهله للفوز المستحق وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها المنتخبان المتنافسان.

كما أشاد سموه حفظه الله بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة المضيفة للبطولة والاستعدادات التي قامت بها والإمكانيات التي وفرتها مما أسهم في إنجاح هذه البطولة وتحقيق أهدافها الرياضية السامية.

متمنيا سموه لفخامته وافر الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.