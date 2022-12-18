«نزاهة» تحيل إشرافي في وزارة الكهرباء إلى النيابة العامة

• بتهمة التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام

• ثمنت دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» إحالة إشرافي في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وجريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكدت الهيئة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات.