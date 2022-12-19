دوليات

«الاستطلاع انتهى».. 57 بالمئة يؤيدون تنحي إيلون ماسك عن رئاسة «تويتر»

منذ 3 ساعات
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• 10 ملايين شخص أيدوا رحيل ماسك من أصل 17 مليون مشارك

• 42 % صوتوا على بقائه برئاسة «الطائر الأزرق»

انتهى التصويت الذي أعلن عنه الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، للتنحي عن رئاسة “تويتر”، بمشاركة أكثر من 17 مليون شخص.

وصوت أكثر من 10 ملايين شخص بنعم على تنحي الرجل المثير للجدل عن رئاسة الموقع الأزرق، بنسبة بلغت أكثر من 57% .

فيما صوت 42% بـ “لا” على الاستطلاع.

وكان ماسك قد فاجأ متابعيه باستطلاع رأي لأخذ آرائهم حول تنحيه من منصبه كرئيس لمنصة تويتر، مؤكداً على ضرورة أخذ الحذر.

وأكد مالك تسلا على متابعيه أنه سيلتزم بنتيجة الاستطلاع، في إشارة منه إلى إمكانية تنحيه عن المنصب حال جاءت النتيجة بذلك، وهو ما حصل بالفعل.

هذا وقد أثارت تغريدة رجل الأعمار جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، خصوصا مع تأكيده الالتزام بالنتيجة، وهو ما ترك مصير المنصة مجدداً في مهب الريح إلى أن يعلن قراره النهائي بعد تصويت الناس.

يذكر أن ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا والمالك الجديد لتويتر، كان تعرّض إلى انتقادات عدة منذ استحواذه على المنصة.

ومنذ شرائه المنصة مقابل 44 مليار دولار، أطلق الملياردير رسائل متضاربة حول ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

كما أعاد الحسابات التي كانت محظورة سابقاً من قبل الشبكة الاجتماعية، بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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