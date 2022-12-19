التاسع عشر من ديسمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – التاسع عشر من ديسمبر..

1959 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في جميع النزاعات التي تقوم داخل نطاق سيادة الدولة بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية.

1999 – الأمين العام للأمم المتحدة يختار وكيلة وزارة التعليم العالي الدكتورة رشا الصباح عضوا في مجلس أمناء معهد التدريب والأبحاث التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمدة عامين.

2000 – وزارة النفط تعلن طرح مشروعات رأسمالية في القطاع النفطي قيمتها الإجمالية (2329 مليون دينار كويتي) في السنة المالية 2001/2002.

2001 – نادي العربي يتوج بطلا للدوري العام (الشهيد فهد الأحمد) ال40 لكرة القدم للدرجة الممتازة بعد تغلبه على نظيره نادي كاظمة بهدفين دون مقابل وحصوله على 26 نقطة.

2002 – وزارة الصحة تدشن محمية خليج الصليبيخات المحاذي لمقر الوزارة على الشريط الساحلي للخليج بمشاركة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي وتعتبر المحمية من المناطق النادرة التي يرتادها أكثر من 300 نوع من الطيور النادرة مثل الفلامنغو والنورس والبط والاوز.

2010 – وزارة الكهرباء والماء تفتتح مشروع ربط التحكم الوطني بالربط الكهربائي الخليجي الذي يعد أول مركز من نوعه في منطقة الخليج العربي.

2010 – لاعب منتخب الكويت للمبارزة أحمد عبدالخضر يحقق الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي لسلاح السيف العربي (السابر) ضمن منافسات البطولة العربية للمبارزة للعمومي التي أقيمت في الكويت.

2010 – نادي السالمية ينجح في إحراز لقب بطولة الأندية العربية ال13 (للاسكواش) فئة السن العام (العمومي) التي أقيمت في الأردن.

2016 – الكويت توزع 30 ألف لتر من النفط الأبيض على النازحين العراقيين في مخيم الخازر شرقي الموصل بمحافظة نينوى العراقية.

2018 – المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية وما يترتب عليها من آثار أبرزها بطلان عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

الوفيات 2002 – الشيخ خليفة العبد الله الخليفة ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 58 عاما وهو أحد أبرز الشعراء الغنائيين في الكويت وشارك في صنع تاريخ الأغنية الكويتية منذ ستينيات القرن الماضي وتحديدا منذ عام 1963 حيث قدم عشرات الأغاني وغنى له كبار المطربين الكويتيين أمثال عبدالكريم عبدالقادر ومصطفى أحمد ويحيي أحمد وصالح الحريبي وحسين جاسم إضافة إلى مطربين عرب وله عشرات الأغاني الوطنية.