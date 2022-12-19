«الهيئة الخيرية» تقدم منحا مالية ل1072 طالبا وطالبة في جامعات غزة 

(كونا) – أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في دولة الكويت اليوم الاثنين عن تقديم منح مالية ل1072 طالبا وطالبة من أربع جامعات فلسطينية وذلك عبر دفع رسومهم الجامعية من خلال حملة (حبر) لمساعدة طلاب فلسطين وذلك ضمن مبادرة (دينارين).

جاء ذلك في حفل أقيم بالجامعة الإسلامية بغزة وبدأ بالسلامين الوطنيين الفلسطيني والكويتي وبحضور مئات الطلاب ورؤساء أربع جامعات وكليات فلسطينية مستفيدة من المشروع وهي (الجامعة الإسلامية) و(جامعة الأقصى) و(جامعة الازهر) و(كلية العلوم التطبيقية).

وقال المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المهندس بدر الصميط في كلمة مسجلة خلال الاحتفال ان مبادرة (دينارين) تعتبر إحدى المبادرات الإنسانية التي أطلقت عام 2010 تحت مظلة الهيئة الإسلامية الخيرية العالمية.

وأضاف الصميط ان الحملة انتجت 22 مشروعا تعليميا في 12 دولة بمختلف دول العالم وأتاحت هذه المشروعات فرص التعليم لأكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

واكد ان الفريق التطوعي لحملة (حبر) ينطلق من رؤية استراتيجية (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) 2020 و2024 الرامية الى توفير فرص تعلمية ذات مخرجات نوعية لجميع الطلاب في العالمين العربي والإسلامي وفي مقدم ذلك طلاب دولة فلسطين التي تحتل مكانة مرموقة في قلوب اهل الكويت.

وشدد على انهم لن يتوانوا في دعم قضية فلسطين إيمانا بعدالتها واستشعارا بالواجب الاخوي والشرعي نحوها وحق أبنائها في أن يعيشوا حياة حرة كريمة وينالوا حظهم الوافر بالعلم والمعرفة.

وبدوره أعرب مدير جامعة الأقصى أيمن صبح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن شكره لأمير دولة الكويت وولي العهد والشعب الكويتي ووزارة الخارجية الكويتية وسفارة دولة الكويت في الأردن التي تعمل على وصول هذه المساعدات الى الشعب الفلسطيني بشكلها الصحيح بإشراف الدكتور مبارك الهاجري المسؤول عن العمل الإنساني والخيري الكويتي في فلسطين.

وقال صبح إن هذه مكرمة واضافة جديدة من الكويت لعطائها المستمر على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي ووقوفها الدائم مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف ان المنحة قدمت ل275 طالبا وطالبة من (جامعة الاقصى) الحكومية التي تعتبر من اكبر الجامعات الحكومية على مستوى فلسطين واستفاد منها الطلاب المتفوقون والمتعففون التي ستساعدهم على تعزيز صمودهم واكمال دراستهم وتحقيق طموحهم واهدافهم.

ومن جهته اعرب رئيس (الجامعة الإسلامية) الدكتور ناصر فرحات في تصريح مماثل ل(كونا) عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على سخائهم في دعم طلاب قطاع غزة واسنادهم في ظل ظروف الحصار.

واعرب عن امله في ان يستمر التعاون واكثار العطاء ليتمكن الطلاب من اجتياز الصعوبات واكمال مراحلهم التعليمية ليصبح الطالب فيما بعد داعما لأسرته وبناء لشخصه ليكون عضوا نافعا في المجتمع.

وفي سياق متصل تقدم رئيس جامعة (الازهر) الدكتور عمر ميلاد في تصريح مماثل ل(كونا) بالشكر لدولة الكويت على عطائها غير المحدود للشعب الفلسطيني على مدى الأزمنة وكل الأوقات.

واكد ان المشروع ليس هو الأول ولن يكون الأخير وأن أيادي الخير الكويتية ممتدة الى العديد من الجامعات الفلسطينية وتم تنفيذ العديد من المشاريع في قطاع غزة كان من بينها المشروع المقدم من الهيئة الخيرية لمساعدة الطلبة المتفوقين والمتعففين لإكمال دراساتهم الجامعية.

واعرب مئات الطلاب خلال الاحتفال عن سعادتهم للاستفادة من المشروع الكويتي رافعين الأعلام الكويتية وشعارات تثمن دور شعب الكويت في مساعدتهم لتكملة مشوارهم التعليمي.