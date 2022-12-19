محليات

فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول يستعرض إنجازاته

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – استعرض فريق المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول ضمن فعاليات شهر العلوم في المركز العلمي مسيرة هذا المشروع الرائد منذ انطلاق فكرته على يد كوادر وطنية متخصصة من جامعة الكويت وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وقدم الفريق للجمهور الذي حضر الفعالية الاثنين أهم إنجازات المشروع المتمثلة في بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم وبناء وإدارة الأقمار الاصطناعية مبديا استعداده لإطلاق القمر الأول وتطلعاته لبناء قمر ثان أكثر تعقيدا وتطورا.

وتأتي فعاليات (شهر العلوم في الكويت) الذي تنظمه مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هذا الشهر تزامنا مع ذكرى تأسيسها في 12 ديسمبر 1976 وذلك احتفاء بالمشهد العلمي في البلاد وتجسيدا لرسالة المؤسسة فينشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل مزدهر. 

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء يفوّض مي البغلي برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة

نوفمبر 5, 2022

«الجمارك»: ضبط وافد بـ4 قطع حشيش وسجائر ملغومة

منذ يوم واحد

«الصحة» تُقيم معرضاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام

أكتوبر 19, 2022

«المالية»: ما يتردد من تفاصيل مالية تنسب لمصادر مجهولة.. أمور غير دقيقة

نوفمبر 6, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى