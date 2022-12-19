فهّاد يقترح عدم خصم رصيد الإجازات لمرافق المريض خارج البلاد

تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراح برغبة بتعديل المادة 45 من قانون الخدمة المدنية (بعدم خصم) رصيد الاجازات للموظف المرافق للمريض خارج البلاد واعتبارها إجازة خاصة من الوزير.

وجاء نص الاقتراح كما يلي :

نصت المادة (45) من مرسوم الخدمة المدنية الصادر في 4-4-1979 على أنه يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة بعد استفاد رصيده من الإجازات الدورية المرافقة للمريض الذي قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له ، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على ستة أشهر بمرتب كامل ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر ، ويجوز من هذه المدة بما لا يجوز مثلها بدون مرتب .

ونظراً لأن هذا النص قد ظلم أعداداً كبيرة من مرافقي المرضى بخصم رصيد الإجازات الدورية طوال تواجد المرافق للمريض خارج البلاد دون النظر للاعتبارات الصحية أو الاجتماعية للمريض ومرافقيه ، لذا فانني اـقدم بالاقتراح برغبة بتعديل المادة 45 من قانون الخدمة المدنية (بعدم خصم) رصيد الاجازات للموظف المرافق للمريض خارج البلاد واعتبارها إجازة خاصة من الوزير.