لبنان.. فرار جماعي لسجناء أغلبهم من المدانين بتجارة الأسلحة والمخدرات

تمكن 26 سجيناً من الفرار، الاثنين، من سجن جب جنين في البقاع الغربي في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أنهم فروا عبر أنابيب التهوية، وأن معظمهم مدانون بالتجارة في الممنوعات والأسلحة، وفقاً لـ «الحرة».

وذكر موقع «النشرة» أن الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من القبض على سجين واحد حتى الآن، في حين تستمر التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أنه، وفي نوفمبر الماضي تمكن 18 سجيناً من جنسيات مختلفة من الهروب من سجن فصيلة أميون في الكورة، شمالي لبنان.

وبحسب قنوات تلفزيونية لبنانية، فإن 5 من السجناء الفارين من حملة الجنسية اللبنانية، واثنان من التابعية السورية، وفلسطيني بالإضافة إلى سجين مكتوم القيد (بدون جنسية).

وسجل العام الحالي العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفا من نظارة التوقيف في منطقة العدلية – المتحف، في السابع من أغسطس الماضي.

وتبع ذلك فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا، جنوبي لبنان، في 14 سبتمبر.

وفي السادس من أكتوبر، فر 6 موقوفين من سجن فصيلة إهدن، شمالي البلاد، وذلك قبل أن يهرب فرار 19 موقوفا من من سجن قسم شرطة سراي جونية.