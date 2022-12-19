«متحف الفضاء»: الكويت ستشهد «الانقلاب الشتوي».. الخميس المقبل

(كونا) – أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أن يوم الخميس المقبل سيشهد (الانقلاب الشتوي) في الكويت بأقصر نهار وأطول ليل بواقع 10 ساعات و16 دقيقة للنهار مقابل 13 ساعة و44 دقيقة لليل.

وقال المشرف العام في متاحف المركز خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن زاوية سقوط أشعة الشمس تختلف من منطقة إلى أخرى في الكرة الأرضية فتكون عمودية في بعض المناطق وبزاوية مائلة في مناطق أخرى.

وأضاف الجمعان أن الشمس ستتعامد بمقدار 90 درجة للزاوية على المناطق الواقعة على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية يوم الخميس المقبل إيذانا ببداية فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي وفصل الشتاء فلكيا (الانقلاب الشتوي) في النصف الشمالي منها في ظاهرة طبيعية متكررة كل عام.

وأوضح أن زاوية سقوط أشعة الشمس في الكويت ستكون مائلة وفي تناقص مستمر لتبلغ أقل مقدار لها في يوم الخميس المقبل بمقدار 14ر37 درجة تزامنا مع غاية طول الليل وقصر النهار.

وأفاد بأن زاوية سقوط الشمس ستبدأ بالتحول من الجنوب الى الشمال (الانصراف) بعد 22 ديسمبر تدريجيا حتى مارس المقبل يوم الاعتدال (فصل الربيع) وتستمر في التزايد حتى تصبح شبه عمودية في الانقلاب الصيفي (فصل الصيف) شهر يونيو بزاوية 6ر84 درجة في الكويت.

وذكر أن اختلاف الفصول هو نتيجة دوران الأرض حول الشمس خلال العام في مدار يميل مستواه على خط الاستواء الأرضي بزاوية قدرها 5ر23 تقريبا وهي نفس الزاوية المحصورة بين محور دوران الأرض حول نفسها ومحور دورانها حول الشمس.

وأوضح الجمعان أن الفصول الأربعة تعتبر من المصطلحات المرتبطة بعلوم الفلك ومرتبطة أيضا بميل محور دوران الأرض على مستوى مدارها حول الشمس والتي تصنف في علم الفلك ضمن دوران جرم سماوي حول نجم والتغيرات التي تطرأ على كل منهما.

وقال إن دوران الأرض حول الشمس يترتب عليه انتقال أشعة الشمس في حركة ظاهرية بالنسبة للأرض في الاتجاهين شمالا وجنوبا مرورا بخط الاستواء الأرضي لتصل أشعتها إلى الأطراف الشمالية والجنوبية لكوكب الأرض خلال فترات زمنية معينة.

وبين أنه خلال الدوران السنوي للأرض حول الشمس تتعامد الأشعة الشمسية على خط الاستواء مرتين في العام إحداهما عند بدايةالربيع (الاعتدال الربيعي) في 21 مارس وفي المرة الثانية تحدث عند بداية الخريف (الاعتدال الخريفي) في 21 سبتمبر.

وأفاد الجمعان بأن أشعة الشمس تنحرف شمالا لتتعامد على مدار السرطان (خط عرض 5ر23 شمالا) عند بداية الصيف في 21 يونيو حيث تقع الشمس عند نقطة الانقلاب الصيفي وتنحرف أيضا جنوبا في نقطة الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر حيث تتعامد أشعتها على مدارالجدي (خط عرض 5ر23 جنوب).