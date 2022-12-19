دوليات

مجلس التعاون يؤكد التضامن مع الأردن في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها

منذ 3 ساعات
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أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة كل ما يُهدد أمنها واستقرارها. 

وأكد الأمين العام اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022م موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته، مشدداً على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيداً بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيًا، داعياً إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكًا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعياً المولى عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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