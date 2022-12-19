وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لبناء الثقة والتعاون مع دول الخليج

(كونا) – أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين استعداد بلاده لبناء الثقة والتعاون في المستويات كافة مع جيرانها في المنطقة لا سيما الدول الخليجية مشددا على أهمية استتباب الأمن من خلال التعاون الإقليمي.

وقال عبد اللهيان خلال مشاركته في (منتدى طهران الثالث للحوار) “مستعدون لبناء الثقة والتعاون في المستويات كافة مع جيراننا في المنطقة وخاصة الدول الخليجية” معربا عن اقتناعه “بالتخلي عن فكرة توفير الأمن من خارج المنطقة”.

وأعلن رغبة طهران في استضافة اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في الدول الخليجية وباقي الدول المجاورة الأخرى وذلك بهدف إرساء الأمن في المنطقة.

وأضاف أن حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلنت منذ بداية مهامها استعدادها لاتخاذ خطوات عملية في مسار الحوار والتعاون البناء مع دول الجوار على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

وحول (منتدى طهران الثالث للحوار) أوضح عبد اللهيان ان المنتدى يعد فرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة آخر التطورات الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم معربا عن أمله في أن تساهم هذه الحوارات في “إيجاد منطقة هادئة ومستقرة”.

وذكر “لدينا في منطقة غرب آسيا مع جيراننا قواسم حضارية وتاريخية وثقافية ودينية مشتركة ونعتبر أمنهم من أمننا”.

وأشار الى القضية الفلسطينية مشددا على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والتنديد بالسياسات العدائية للكيان الصهيوني المحتل.

وكان (منتدى طهران الثالث للحوار) قد انطلق في وقت سابق اليوم بمشاركة مسؤولين محليين وأجانب ومديري مؤسسات ومعاهد أبحاث من 36 دولة لبحث آخر التطورات في منطقة غرب آسيا وأمن الطاقة والأزمة الأوكرانية وتبعاتها الإقليمية والدولية.