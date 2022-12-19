وفاة الوزير الأسبق هلال مشاري المطيري

فقدت الكويت اليوم وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري عن عمر 80 عاماً، بعد رحلة عطاء حافلة في المجالين التجاري والمالي.

ولد فقيد الكويت عام 1942، وتدرج في التعليم، وعقب حصوله على بكالوريوس الاقتصاد من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية عام 1966، عاد للكويت وعمل في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية، وطوال سنوات ممتدة حقق نجاحاً كبيراً في المناصب والمواقع الاقتصادية التي شغلها، وتنقل بينها.

وشغل الراحل منصب المدير العام لغرفة التجارة والصناعة خلال الفترة بين عامي 1991 و1994، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارتها، وشغل منصب المدير العام للشركة الكويتية للاستثمار، إضافة إلى رئاسته لشركة المقاصة.