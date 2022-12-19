وفد أمني كويتي يبحث مع مكافحة المخدرات العراقية سبل التعاون لتحقيق الأمن المشترك

(كونا) – بحث وفد أمني كويتي برئاسة المدير العام للادارة العامة لأمن الحدود البرية الكويتية اللواء مجبل الرشيدي اليوم الاثنين مع المدير العام لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية العميد أحمد صالح سبل التعاون بين الطرفين لتحقيق الأمن المشترك.

وذكرت مديرية مكافحة المخدرات العراقية في بيان أن صالح اعرب عن «تثمينه للتعاون المثمر والشراكة بين البلدين فيما يخص التنسيق الأمني المشترك والقضايا الثنائية بين وزارة الداخلية العراقية ووزارة الداخلية الكويتية وبما يخدم مصلحة كلا الشعبين».

من جانبه نوه اللواء الرشيدي اثناء اللقاء بـ «الدور الكبير الذي قطعه العراق في المنطقة عبر محاربة الزمر الخارجة عن القانون بأشكالها كافة». وأكد الرشيدي استعداد دولة الكويت للتعاون في شتى المجالات مع جمهورية العراق في سبيل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين مثمنا حرص العراق على وضع جميع التسهيلات والتعاون من اجل الأمن المشترك.

وبحث الرشيدي يوم امس مع وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري عدداً من الملفات المشتركة وفي مقدمتها مكافحة المخدرات وضبط الحدود.